Agenda
O pré-candidato do PSTU à Presidência da República, Hertz Dias, estará em São José dos Campos na próxima segunda-feira (29) e terça-feira (30), participando de atividades com trabalhadores e dirigentes sindicais da região.
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Segunda-feira
Na segunda-feira, às 10h, Hertz participará de uma reunião na sede do Sindicato dos Metalúrgicos para debater o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Às 14h, acompanhará a transmissão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo no espaço de eventos dos metalúrgicos.
Terça-feira
Na terça-feira, o pré-candidato do PSTU participará de assembleias com trabalhadores da General Motors, às 5h, e da Avibras, às 7h30.