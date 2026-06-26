Agenda

O pré-candidato do PSTU à Presidência da República, Hertz Dias, estará em São José dos Campos na próxima segunda-feira (29) e terça-feira (30), participando de atividades com trabalhadores e dirigentes sindicais da região.

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Segunda-feira

Na segunda-feira, às 10h, Hertz participará de uma reunião na sede do Sindicato dos Metalúrgicos para debater o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Às 14h, acompanhará a transmissão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo no espaço de eventos dos metalúrgicos.