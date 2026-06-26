Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (25), na Comunidade Santa Cruz 2, em São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Coronel José Monteiro, em uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando encontrou uma sacola escondida dentro de um fogão abandonado na via pública.