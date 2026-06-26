Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (25), na Comunidade Santa Cruz 2, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Coronel José Monteiro, em uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando encontrou uma sacola escondida dentro de um fogão abandonado na via pública.
No interior da sacola, os policiais localizaram 93 porções de maconha, 135 porções de cocaína e 43 porções de crack, além de R$ 428,50 em dinheiro e duas anotações que, segundo a corporação, estavam relacionadas à atividade de tráfico de drogas.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a autoridade policial registrou um boletim de ocorrência por apreensão de drogas.
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar informou que as ações de combate ao tráfico de drogas continuam sendo intensificadas na região para coibir a atuação de criminosos e aumentar a segurança da população.