A Prefeitura de São José dos Campos retirou 12 caminhões de produtos de cobre furtados que foram apreendidos na região do Banhado, no Centro da cidade. O material pesou mais de 1,5 tonelada. As apreensões ocorreram neste ano e foram realizadas pelas forças de segurança que atuam no município.
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Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), as operações têm sido intensificadas nos últimos meses para coibir o mercado de venda de produtos de cobre furtados, principalmente de fios.
“As operações que aconteceram nesses últimos meses, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de fiscalização do próprio município com relação ao comércio irregular, mais de uma tonelada e meia só de produto de furto, que é de cobre, que já foram identificados. Foram mais de 12 caminhões que a gente teve que retirar de material”, afirmou a OVALE.
“Também tem uma situação de drogas e armas que foram apreendidas, procurados pela justiça que foram presos, enfim, você tem uma situação ali realmente muito delicada”, afirmou o prefeito.
“Isso não é uma novidade, já é algo que a cidade, que nós todos já sabemos. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, como se faz no Banhado, como se faz em qualquer outro bairro ou região da cidade, que é o combate ao tráfico de droga, combate à criminalidade”, completou.
Operações no Banhado
No dia 13 de maio, a Polícia Civil deflagrou a Operação Recicla 3 para combater a receptação de fios de cobre, contêiner de lixo da Prefeitura e outros objetos de possível origem ilícita na região do Banhado.
A ação também reuniu equipes da Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal) e apoio social da Prefeitura de São José. A operação foi realizada em pontos do Banhado ligados ao armazenamento irregular de materiais. Três pessoas foram detidas e materiais foram apreendidos.
No dia 9 de junho, a Polícia Militar apreendeu 23,4 quilos de drogas na comunidade do Banhado, durante a Operação Impacto de Grande Envergadura. Os entorpecentes estavam escondidos em uma garagem abandonada.
Segundo a PM, equipes da Força Tática do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na região central e no Banhado quando receberam uma denúncia informando sobre um imóvel utilizado por traficantes para armazenar entorpecentes.
Os policiais seguiram até o endereço e realizaram uma varredura no local. Durante a busca, encontraram uma garagem abandonada, construída com madeira compensada, cuja porta estava apenas encostada e com o cadeado aberto.
No interior do imóvel, os agentes localizaram uma carcaça de máquina de lavar. Dentro do equipamento havia uma sacola contendo diversos tijolos de maconha. Em outra bolsa, foram encontrados mais tabletes da droga e porções já fracionadas para comercialização.
Segundo o balanço da ocorrência, foram apreendidos 25 tijolos de maconha, sete porções de flor de maconha, um tijolo de haxixe e outros nove pedaços de maconha, totalizando 23,4 quilos da droga e 260 gramas de haxixe.
Base da GCM
No começo de junho, a Prefeitura de São José dos Campos colocou em funcionamento uma nova base da Guarda Civil Municipal na entrada da comunidade do Banhado, na região central da cidade.
A unidade opera durante 24 horas e servirá como ponto de apoio para as equipes da corporação. A localização da estrutura também permitirá o acompanhamento da circulação de pessoas e veículos em uma das vias com maior movimento do município.
Segundo a administração municipal, a base integra as ações de policiamento comunitário desenvolvidas pela GCM. A proximidade entre os agentes e os moradores busca ampliar o contato direto com a população.
Além das atividades de atendimento e patrulhamento, o espaço oferece infraestrutura para o trabalho das equipes. A unidade conta com conexão aos sistemas da Prefeitura e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), possibilitando suporte às operações realizadas na região.