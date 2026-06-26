A Prefeitura de São José dos Campos retirou 12 caminhões de produtos de cobre furtados que foram apreendidos na região do Banhado, no Centro da cidade. O material pesou mais de 1,5 tonelada. As apreensões ocorreram neste ano e foram realizadas pelas forças de segurança que atuam no município.

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Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), as operações têm sido intensificadas nos últimos meses para coibir o mercado de venda de produtos de cobre furtados, principalmente de fios.