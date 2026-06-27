Mudar de área, aprofundar conhecimentos ou realizar um sonho antigo. Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, a segunda graduação tem se tornado uma alternativa para profissionais que desejam ampliar as possibilidades de atuação e construir novos caminhos para a carreira.

A estudante do 1º semestre de Letras da Universidade de Taubaté (UNITAU), Bianca Fernandes, é um exemplo desse movimento. Formada em Marketing e Propaganda, ela decidiu retornar à sala de aula após perceber que desejava seguir um caminho diferente daquele escolhido na primeira graduação.

"Depois da primeira graduação, fui percebendo que talvez não era isso que eu queria para minha vida, sentia falta de um propósito. A literatura e a educação sempre estiveram presentes na minha vida e, depois que criei o meu clube do livro, essa vontade só cresceu. Tive muita insegurança e medo de começar uma graduação toda mais uma vez, em uma área diferente da minha anterior, mas o propósito e o sonho falaram mais alto. E, sinceramente, ainda bem que eu ouvi", conta.

Assim como Bianca, muitos profissionais optam por uma nova graduação em busca de realização pessoal, atualização profissional ou até mesmo de uma transição de carreira. A experiência adquirida na primeira formação contribui para uma visão mais ampla da nova área de atuação, unindo conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo da trajetória profissional.

Se para Bianca a segunda graduação representou uma mudança de rumo profissional, para Naiara Furlaneto, estudante do 5º semestre de Pedagogia UNITAU, curso com nota máxima (5) no Enade, a escolha pela formação significou a realização de um projeto pessoal e uma nova forma de compreender a educação e as relações humanas.

"Eu costumo brincar que foi a Pedagogia que me escolheu. Aprendo muito nesse curso porque ele fala sobre pessoas, sobre a forma como aprendemos na infância e como isso influencia nossa vida adulta. Estudamos a história da educação, a sociedade e o desenvolvimento infantil, compreendendo como nossas experiências moldam quem somos. Para mim, é uma formação que vai muito além da profissão. É uma realização pessoal. Sou muito feliz com tudo o que aprendo e acredito que esse curso transformou minha forma de enxergar o mundo".

Além da formação em sala de aula, Naiara participa do projeto "Ética e Inclusão: Falando com as Mãos", que promove atividades voltadas ao ensino de Libras e ao desenvolvimento socioemocional de crianças. "Hoje participo do projeto em que visitamos escolas e ensinamos as crianças a se comunicarem por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, trabalhamos questões socioemocionais com atividades de leitura e conversas sobre bullying, diversidade e relações étnico-raciais. As crianças participam, se envolvem e aprendem a expressar emoções também por meio da Libras. É um projeto de que gosto muito porque, ao mesmo tempo em que compartilhamos conhecimento, também aprendemos com diferentes realidades. Essa troca enriquece nossa formação e fortalece nossa caminhada para a docência".

Histórias como as de Bianca e Naiara refletem uma tendência cada vez mais presente entre estudantes que retornam à universidade em busca de novos desafios, realizações pessoais e oportunidades profissionais.

Para a Pró-reitoria de Graduação da UNITAU, a segunda graduação representa uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. "Muitos profissionais chegam à universidade buscando uma transição de carreira, uma atualização ou mesmo a concretização de um projeto pessoal. A nova formação amplia horizontes e abre portas para diferentes oportunidades de atuação", destaca.

Bolsas de estudo

A UNITAU disponibiliza um amplo programa de bolsas e benefícios para auxiliar a permanência dos estudantes durante a graduação. Uma das oportunidades é a Bolsa Aprimoramento, que permite aos alunos desenvolver atividades práticas dentro da Universidade e receber desconto de R$500 nas mensalidades.

A Instituição também participa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), destinado aos estudantes de licenciatura. O programa concede bolsas de R$700 e proporciona experiências em escolas públicas de Educação Básica desde os primeiros semestres do curso.

Os ingressantes dos cursos de licenciatura, como Pedagogia, História e Letras, também podem contar com a Bolsa Licenciatura, que oferece desconto de 20% nas mensalidades para estudantes em sua primeira graduação, garantindo mensalidades de R$728,80.

Vestibular de Inverno 2026

A UNITAU está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. Os candidatos podem ingressar por meio de prova online gratuita, que pode ser feita a qualquer momento, além do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de vestibulares anteriores e de processos seletivos de outras Instituições de Ensino Superior (IES). Mais informações estão disponíveis em unitau.br/vestibular.

ACOM/UNITAU