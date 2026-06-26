O Manthiqueira de Guaratinguetá inicia neste sábado (27) a segunda fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão e recebe o José Bonifácio, a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.
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Já o jogo de volta será no outro domingo, dia 5, a partir das 10h, no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo. E terá que encarar 620 quilômetros de estrada, já que jogará no outro extremo do estado.
Como o José Bonifácio tem melhor campanha, terá o direito de decidir a vaga em casa. E a Laranja Mecânica tentará superar a superioridade do adversário.
Nesta fase, sobram 16 times, que se enfrentam em mata-mata até às finais, quando o campeão e o vice sobem para a Série A-4 do ano seguinte. Na primeira fase, o Manthiqueira encontrou dificuldades e garantiu a vaga apenas na última rodada.