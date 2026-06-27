A região leste de São José dos Campos lidera em roubos e furtos registrados na cidade em 2026, nos primeiros quatro meses, de acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
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A cidade acumula 230 crimes envolvendo veículos em 2026, sendo 12 roubos e 218 furtos. Do total de ocorrências, 161 têm dados detalhados.
O top-10 dos bairros mais visados pelos ladrões em São José tem na liderança do Campos de São José (leste), com 10 crimes. Depois aparecem o Jardim Oswaldo Cruz, com sete, e o Jardim Bela Vista, com cinco, ambos na região central.
Os demais bairros são:
Jardim das Indústrias: 5 (oeste)
Jardim Satélite: 5 (sul)
Vila Tatetuba: 5 (leste)
Centro: 4 (centro)
Jardim Motorama: 4 (leste)
Bosque dos Eucaliptos: 3 (sul)
Chácaras Reunidas: 3 (sul)
Com relação aos modelos de automóveis preferidos pelos ladrões em São José, que ocupa o primeiro lugar é o Volkswagen Gol, com 16 registros, seguido do Chevrolet Onix (15) e do Chevrolet Prisma (15).
A lista se completa com:
Chevrolet Spin: 10
Fiat Uno: 7
Hyundai HB20: 6
Fiat Mobi: 6
Chevrolet Cobalt: 5
Volkswagen Voyage: 5
Honda HR-V: 4