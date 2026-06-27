A região leste de São José dos Campos lidera em roubos e furtos registrados na cidade em 2026, nos primeiros quatro meses, de acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

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A cidade acumula 230 crimes envolvendo veículos em 2026, sendo 12 roubos e 218 furtos. Do total de ocorrências, 161 têm dados detalhados.