Um passageiro de um ônibus interestadual foi conduzido à Delegacia de Polícia de Aparecida, no Vale do Paraíba, após ser acusado de praticar ato obsceno durante uma viagem entre Vitória (ES) e São Paulo. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (26) e foi registrado pela Polícia Civil como ato obsceno.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o coletivo parou na base da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Aparecida, depois que um passageiro comunicou ao motorista que havia presenciado outro ocupante do ônibus praticando masturbação no interior do veículo.