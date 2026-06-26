27 de junho de 2026
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ANTONIA MARIA

Parque Dom Pedro e seu novo centro de expansão

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Jorge Sistonen / Backbone Mídia
Imagem em perspectiva do projeto Masterplan de área multiuso integrada ao shopping
Imagem em perspectiva do projeto Masterplan de área multiuso integrada ao shopping

Campinas conheceu recentemente o Masterplan do Parque Dom Pedro, projeto da ALLOS que prevê a criação de uma ampla área multiuso integrada ao shopping. A iniciativa contempla 17 torres destinadas a diferentes segmentos, como residências, hotelaria, saúde, educação, escritórios e serviços, em uma área privativa de 300 mil m². As primeiras etapas incluem a construção de uma torre corporativa e de um hotel.

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O empreendimento foi apresentado a autoridades, empresários, jornalistas e representantes da sociedade civil e propõe uma nova centralidade urbana para a cidade, conectando moradia, trabalho, lazer e conveniência em um mesmo ambiente.

Pelo porte e pela diversidade de usos previstos, o projeto tem potencial para influenciar o desenvolvimento da região nas próximas décadas. A proposta reforça a vocação de Campinas como polo de negócios, serviços e inovação, ao mesmo tempo em que amplia a oferta de infraestrutura para quem vive, trabalha ou circula pela cidade. É um investimento que extrapola os limites do shopping e passa a integrar o planejamento urbano de uma das áreas mais estratégicas do município.

Saiba mais: @parquedpedro

Rafael Moral Marques, Superintendente do Parque Dom Pedro
Rafael Moral Marques, Superintendente do Parque Dom Pedro
Dário Saadi, Prefeito Municipal de Campinas
Dário Saadi, Prefeito Municipal de Campinas
Mário Oliveira, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Allos
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Carlos José Barreiro, Secretário Municipal de Infraestrutura
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Adriana Flosi, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação
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Luiz Carlos Rossini, Presidente da Câmara Municipal de Campinas
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Carolina Baracat Lazinho, Secretária Municipal de Urbanismo
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Tales Pereira, Leonardo Shor, Claudio Dall'Acqua, Daniel Guterres, Rafael Almada Ribeiro e Mário Oliveira
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Tatiane De Conto, Rafael Moral Marques, Antonia Maria Zogaeb e Carolina Baracat
Tatiane De Conto, Rafael Moral Marques, Antonia Maria Zogaeb e Carolina Baracat
Rafael Salles, Diretor Presidente da Allos
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