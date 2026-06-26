Campinas conheceu recentemente o Masterplan do Parque Dom Pedro, projeto da ALLOS que prevê a criação de uma ampla área multiuso integrada ao shopping. A iniciativa contempla 17 torres destinadas a diferentes segmentos, como residências, hotelaria, saúde, educação, escritórios e serviços, em uma área privativa de 300 mil m². As primeiras etapas incluem a construção de uma torre corporativa e de um hotel.

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O empreendimento foi apresentado a autoridades, empresários, jornalistas e representantes da sociedade civil e propõe uma nova centralidade urbana para a cidade, conectando moradia, trabalho, lazer e conveniência em um mesmo ambiente.