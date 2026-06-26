Em uma decisão liminar (provisória), a Justiça suspendeu a sessão extraordinária convocada para a próxima quarta-feira (1º), na Câmara de São José dos Campos, para eleição da nova composição da Mesa Diretora.

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A decisão foi expedida na tarde dessa sexta-feira (26) em uma ação movida por quatro vereadores: Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Renato Santiago (União) e Milton Vieira Filho (Republicanos). No processo, os parlamentares alegam que "a data escolhida antecede em mais de três meses o marco temporal mínimo fixado pelo Supremo Tribunal Federal para a realização das eleições da Mesa Diretora destinadas ao segundo biênio da legislatura".