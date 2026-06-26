No 1º quadrimestre de 2026, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) registrou 765 ocorrências de roubo e furto de automóveis, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) – 118 roubos e 647 furtos.
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Apesar do montante considerável, as estatísticas apontam para uma redução de 14% na criminalidade em comparação com o ano passado, quando foram registradas 891 ocorrências – 155 roubos e 736 furtos.
O top-10 dos automóveis mais visados pelos ladrões na região tem na liderança o Volkswagen Gol, com 38 ocorrências de roubo e furto. Depois aparecem o Chevrolet Onix (29) e o Chevrolet Prisma (26).
A lista é completada pelos carros: Fiat Uno (18), Chevrolet Spin (16), Hyundai HB20 (12), Fiat Mobi (12), Volkswagen Saveiro (12), Chevrolet Cobalt (10) e Ford KA (10).
A maior parte dos veículos foi furtada ou roubada entre 0h e 8h, segundo os registros, com 131 ocorrências nesse intervalo. O horário comercial, de 8h às 18h, concentra 101 crimes. Já entre 18h e 0h, a SSP aponta 79 registros. Outras 100 ocorrências não trazem o horário especificado.