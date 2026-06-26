São José dos Campos registrou redução nos principais indicadores criminais. Os dados foram compartilhados pelas forças de segurança que atuam no município durante a 32ª reunião do programa São José Unida, que reúne a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Departamento de Posturas Municipais, o Detran e Fiscalização de Posturas.
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O encontro ocorreu nesta sexta-feira (26) e contou com a presença do prefeito Anderson Farias (PSD), além de representantes do poder público e das forças de segurança da cidade e da região.
Indicadores criminais
Segundo dados divulgados pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, na comparação entre os primeiros quatro meses de 2016 e o mesmo período de 2026, os roubos de veículos apresentaram redução de 95,7%, caindo de 279 para 12 registros. Em abril, nenhum roubo a veículo foi registrado. Os furtos de veículos tiveram queda de 68%.
Roubos em geral diminuíram 84,3%, passando de 1.269 para 199 casos. Os furtos também apresentaram redução de 18,6%, passando de 1.921 para 1.563 registros.
Anderson Farias comemorou a queda dos índices.
"São José obteve os melhores resultados de seus indicadores. Tivemos no mês de abril resultado de roubo de veículos zero! Ou seja, chegamos a zerar o número no mês! Isso daí foi o melhor resultado da sua série histórica desde o ano de 2001. Então acho que a gente melhorou muito nos resultados e nos indicadores. Então isso daí demonstra que estamos no caminho certo. Isso demonstra que as ações estão sendo feitas e estão sendo efetivas."
Atlas da Violência
São José dos Campos foi reconhecida como a cidade mais segura do Brasil entre os municípios de grande porte, segundo o Atlas da Violência, publicado em maio de 2026 pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O levantamento aponta taxa estimada de 5,9 homicídios por 100 mil habitantes, índice inferior à média nacional dos municípios, de 20 homicídios por 100 mil habitantes.
No primeiro quadrimestre de 2026, os casos de homicídios dolosos na cidade recuaram 51,7%, de 29 para 14 ocorrências em relação ao mesmo período em 2016.
Tráfico de drogas
No combate ao tráfico de drogas, a Guarda Civil Municipal contabilizou 130 ocorrências em flagrante no primeiro semestre de 2026, o equivalente a uma prisão a cada 30 horas até o dia 25 de junho.
As ações resultaram na apreensão de aproximadamente 14,7 mil porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, crack, skunk e frascos de lança-perfume.
Prisões e apreensões
A Polícia Militar apresentou balanço operacional de janeiro a maio de 2026. No período, foram registradas 626 prisões em flagrante, 400 capturas de procurados pela Justiça, apreensão de 83 armas de fogo, recuperação de 102 veículos e atendimento de aproximadamente 37 mil ocorrências em São José dos Campos.
Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a corporação contabilizou 2.294 prisões em flagrante, 1.060 capturas de procurados, apreensão de 1,7 tonelada de drogas, recolhimento de 265 armas de fogo e recuperação de 270 veículos.
O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu cerca de 460 mil chamadas via 190. Cerca de um terço delas resultou em ocorrências policiais.
Operações e projetos
Durante a reunião também foram apresentados projetos e tecnologias voltados ao fortalecimento da segurança pública. Entre eles estão a Operação Tríade Sem Fronteiras, o Projeto Vida para monitoramento de medidas cautelares, o uso de câmeras operacionais portáteis por batalhões da Polícia Militar e a plataforma Muralha Connect para consultas integradas.
O prefeito destacou a importância das ações integradas, dos projetos em andamento e da compilação dos dados apresentados para as ações policiais.
"Tem as campanhas educativas, tem as ações de prevenção e de policiamento, tem as ações de investigação também para poder combater a criminalidade (...) trabalhando todos de forma integrada. Então, são várias ações (...) esses indicadores trazem oportunidade para que as forças de segurança possam trabalhar todas essas informações, para que possam realmente ser muito mais assertivos nas ações e realmente chegar no resultado que é: se encontrou, teve um crime, tem o autor e que realmente ele seja preso, né, e responda por isso à Justiça."