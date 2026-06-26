São José dos Campos registrou redução nos principais indicadores criminais. Os dados foram compartilhados pelas forças de segurança que atuam no município durante a 32ª reunião do programa São José Unida, que reúne a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Departamento de Posturas Municipais, o Detran e Fiscalização de Posturas.

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O encontro ocorreu nesta sexta-feira (26) e contou com a presença do prefeito Anderson Farias (PSD), além de representantes do poder público e das forças de segurança da cidade e da região.

Indicadores criminais