A Prefeitura de São José dos Campos está finalizando os serviços complementares e de acabamento da nova UBS Resolve Vila Industrial, localizada na Rua Felício Savastano, em frente ao Hospital da Retaguarda. Paralelamente, ela já está recebendo o mobiliário para em breve ser entregue à população.

No total, são 1.100 metros quadrados de área construída, a maior Unidade Básica de Saúde da cidade. É aproximadamente o triplo do tamanho da atual, na Rua Misael Marçal, que é referência para moradores do bairro e também do Tatetuba, Jardim Ismênia e adjacências.

Planejado para aprimorar os serviços oferecidos à população, o prédio tem espaço moderno e funcional. Serão duas recepções, sendo uma exclusiva para a farmácia, garantindo maior fluidez nas consultas e nos demais procedimentos, como coleta de exames, aplicação de vacina e retirada de medicamentos.

Cada aspecto da estrutura foi projetado para promover maior conforto aos pacientes, acompanhantes e profissionais, com ambientes amplos, climatizados e bem iluminados. Haverá 8 consultórios médicos e 3 odontológicos, salas de curativo, hipodermia e ultrassom, entre outras.

Investimentos não param

A nova UBS Resolve Vila Industrial integra um conjunto de investimentos na rede municipal de saúde. A unidade Centro I também mudou de endereço, com um aumento de 55% em relação ao anterior, e as revitalizações da Colonial e Vila Nair já foram entregues.

As UBSs Resolve Jardim Satélite e Paraíso do Sol passam pelo mesmo processo de melhorias, enquanto o município avança na construção de outras duas novas: Pinheirinho dos Palmares e Monterrey, fortalecendo o acesso em diferentes regiões da cidade.