A Prefeitura de São José dos Campos concluiu nesta segunda-feira (1º) a implantação gradual da operação 24 horas no transporte público municipal. Todas as 13 linhas previstas passam a circular durante todo o dia e a madrugada, oferecendo mais comodidade, segurança e alternativas de deslocamento para a população.
A medida reforça o atendimento em todas as regiões e beneficia trabalhadores, estudantes e passageiros que precisam se deslocar fora dos horários convencionais.
Com a ampliação, a cidade fortalece a conexão entre bairros, terminais, regiões comerciais, áreas de serviço e pontos estratégicos.
Além da operação 24 horas, outras linhas tiveram ampliação no atendimento noturno, garantindo mais opções para quem utiliza o transporte público à noite.
Linhas atendidas
- 107 – Altos da Vila Paiva–Avenida José Longo
- 304 – Colonial–Praça Afonso Pena
- 244 – Jardim São José–Terminal Central
- 307-A – Morumbi–Terminal Central (Anel Viário)
- 315 – Interlagos–Terminal Central
- 121 – Urbanova–Esplanada/Terminal Central
- 128 – Urbanova–Colinas/Terminal Central
- 205 – Eugênio de Melo/Galo Branco–Praça Afonso Pena
- 341-A/B – ECO Campos de São José–Centro
- 311 – Limoeiro/Jardim das Indústrias–Praça Afonso Pena
- 204-A/B – Novo Horizonte–Centro
- 212 – Putim–Terminal Central (Avenida dos Astronautas)
- 305 – São Judas Tadeu–Terminal Central
Ampliação noturna
- 313 – Aquarius/Colinas–Terminal Central
- 215 – Vila do Tesouro–Jardim Aquarius
- 237 – Novo Horizonte–Jardim Aquarius
- 219 – Santa Luzia–Terminal Central
- 321 – Alimentadora Campo dos Alemães–Jardim Satélite
- 115 – Vila Dirce/Altos de Santana–Avenida José Longo
- 331 – Campo dos Alemães–Aquarius
- 240 – Novo Horizonte–Campo dos Alemães
- 209 – Jardim Uirá–Terminal Central
- 343 – Alimentadora Serrote–ECO Campos de São José
- 105 – Bairro dos Freitas–Avenida José Longo
- 119 – Colonial–Aquarius
- 124 – Buquirinha II–Avenida José Longo
- 201 – Terminal Central–Bairrinho
- 307B – Alimentadora Morumbi–Satélite (Avenida Andrômeda)
Transporte conectado
A ampliação representa um avanço para a mobilidade urbana, com mais viagens e maior cobertura e flexibilidade para os passageiros. As melhorias beneficiam diretamente trabalhadores noturnos, estudantes e também quem aproveita a cidade à noite, seja para lazer, cultura, gastronomia ou convivência.
Com mais opções de ônibus durante a madrugada, a população ganha mais autonomia para ir e voltar com tranquilidade, segurança e comodidade. A iniciativa faz parte do trabalho de monitoramento da operação do transporte público, com ajustes planejados de acordo com a demanda e as necessidades dos usuários.