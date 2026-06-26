A Prefeitura de São José dos Campos concluiu nesta segunda-feira (1º) a implantação gradual da operação 24 horas no transporte público municipal. Todas as 13 linhas previstas passam a circular durante todo o dia e a madrugada, oferecendo mais comodidade, segurança e alternativas de deslocamento para a população.

A medida reforça o atendimento em todas as regiões e beneficia trabalhadores, estudantes e passageiros que precisam se deslocar fora dos horários convencionais.

Com a ampliação, a cidade fortalece a conexão entre bairros, terminais, regiões comerciais, áreas de serviço e pontos estratégicos.

Além da operação 24 horas, outras linhas tiveram ampliação no atendimento noturno, garantindo mais opções para quem utiliza o transporte público à noite.

Linhas atendidas

107 – Altos da Vila Paiva–Avenida José Longo

304 – Colonial–Praça Afonso Pena

244 – Jardim São José–Terminal Central

307-A – Morumbi–Terminal Central (Anel Viário)

315 – Interlagos–Terminal Central

121 – Urbanova–Esplanada/Terminal Central

128 – Urbanova–Colinas/Terminal Central

205 – Eugênio de Melo/Galo Branco–Praça Afonso Pena

341-A/B – ECO Campos de São José–Centro

311 – Limoeiro/Jardim das Indústrias–Praça Afonso Pena

204-A/B – Novo Horizonte–Centro

212 – Putim–Terminal Central (Avenida dos Astronautas)

305 – São Judas Tadeu–Terminal Central

Ampliação noturna

313 – Aquarius/Colinas–Terminal Central

215 – Vila do Tesouro–Jardim Aquarius

237 – Novo Horizonte–Jardim Aquarius

219 – Santa Luzia–Terminal Central

321 – Alimentadora Campo dos Alemães–Jardim Satélite

115 – Vila Dirce/Altos de Santana–Avenida José Longo

331 – Campo dos Alemães–Aquarius

240 – Novo Horizonte–Campo dos Alemães

209 – Jardim Uirá–Terminal Central

343 – Alimentadora Serrote–ECO Campos de São José

105 – Bairro dos Freitas–Avenida José Longo

119 – Colonial–Aquarius

124 – Buquirinha II–Avenida José Longo

201 – Terminal Central–Bairrinho

307B – Alimentadora Morumbi–Satélite (Avenida Andrômeda)

Transporte conectado

A ampliação representa um avanço para a mobilidade urbana, com mais viagens e maior cobertura e flexibilidade para os passageiros. As melhorias beneficiam diretamente trabalhadores noturnos, estudantes e também quem aproveita a cidade à noite, seja para lazer, cultura, gastronomia ou convivência.

Com mais opções de ônibus durante a madrugada, a população ganha mais autonomia para ir e voltar com tranquilidade, segurança e comodidade. A iniciativa faz parte do trabalho de monitoramento da operação do transporte público, com ajustes planejados de acordo com a demanda e as necessidades dos usuários.