Imagens de câmeras de segurança registraram a execução de dois jovens a tiros na tarde desta quarta-feira (24). As vítimas são Bruno de Lima Almeida, de 24 anos, e Fagner Junior Companhini, de 17 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O crime ocorreu em Ponta Porã (MS), no bairro Jardim Universitário. As gravações mostram o momento em que os dois entram em um veículo e são surpreendidos por outro carro que se aproxima.
Nas imagens, um dos ocupantes do carro que chega ao local abaixa o vidro e efetua vários disparos contra as vítimas. Em seguida, o veículo deixa o local.
Bruno morreu ainda no local do ataque. Fagner chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
As imagens já foram repassadas à Polícia Civil e devem auxiliar na identificação dos autores e na reconstituição da dinâmica do crime.
Até o momento, ninguém foi preso. A motivação do duplo homicídio ainda não foi esclarecida.