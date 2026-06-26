27 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

VÍDEO: Dois jovens são mortos a tiros, confira

Por Da Redação | Ponta Porã (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Dois jovens são mortos a tiros, confira
Dois jovens são mortos a tiros, confira

Imagens de câmeras de segurança registraram a execução de dois jovens a tiros na tarde desta quarta-feira (24). As vítimas são Bruno de Lima Almeida, de 24 anos, e Fagner Junior Companhini, de 17 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Ponta Porã (MS), no bairro Jardim Universitário. As gravações mostram o momento em que os dois entram em um veículo e são surpreendidos por outro carro que se aproxima.

Nas imagens, um dos ocupantes do carro que chega ao local abaixa o vidro e efetua vários disparos contra as vítimas. Em seguida, o veículo deixa o local.

Bruno morreu ainda no local do ataque. Fagner chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

As imagens já foram repassadas à Polícia Civil e devem auxiliar na identificação dos autores e na reconstituição da dinâmica do crime.

Até o momento, ninguém foi preso. A motivação do duplo homicídio ainda não foi esclarecida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários