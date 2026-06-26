Imagens de câmeras de segurança registraram a execução de dois jovens a tiros na tarde desta quarta-feira (24). As vítimas são Bruno de Lima Almeida, de 24 anos, e Fagner Junior Companhini, de 17 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu em Ponta Porã (MS), no bairro Jardim Universitário. As gravações mostram o momento em que os dois entram em um veículo e são surpreendidos por outro carro que se aproxima.