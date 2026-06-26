A caminho de São José dos Campos para a apresentação do monólogo "O Motociclista no Globo da Morte", Eduardo Moscovis fala a OVALE sobre a peça, sua rotina de viagens e as reflexões provocadas pela história. No enredo, o público é apresentado a Antônio, um homem comum confrontado com situações de abuso e provocação, cuja atitude desperta reflexões sobre as reações humanas.

Com texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, o espetáculo fica em cartaz no Teatro Colinas nos dias 27 e 28 de junho.

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Rotina e fé