Fernando de Melo, preso sob acusação de matar o próprio filho, foi encontrado morto dentro de uma cela nesta quarta-feira (24). O caso ocorreu no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e está sob apuração das autoridades.

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O fato foi registrado em Manaus (AM), onde o detento estava custodiado desde a prisão relacionada ao crime ocorrido em janeiro de 2026.