27 de junho de 2026
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Suspeito de matar o próprio filho é encontrado morto em cela

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito de matar o próprio filho é encontrado morto em cela
Suspeito de matar o próprio filho é encontrado morto em cela

Fernando de Melo, preso sob acusação de matar o próprio filho, foi encontrado morto dentro de uma cela nesta quarta-feira (24). O caso ocorreu no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e está sob apuração das autoridades.

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O fato foi registrado em Manaus (AM), onde o detento estava custodiado desde a prisão relacionada ao crime ocorrido em janeiro de 2026.

Segundo informações iniciais, o corpo foi localizado na unidade prisional durante a manhã. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

As autoridades responsáveis pela administração do sistema penitenciário e pela investigação devem apurar o caso para determinar o que ocorreu dentro da cela.

O caso de Fernando de Melo já havia ganhado repercussão no período da prisão, após ele ser apontado como suspeito de matar o próprio filho. Com a morte dentro da unidade prisional, o episódio volta a ser acompanhado pelas autoridades.

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