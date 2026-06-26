Uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por um disparo na cabeça durante uma invasão a uma residência. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira (22) e está sendo investigado pela Polícia Civil.
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O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações iniciais, homens armados invadiram o imóvel com o objetivo de atingir o pai da menina, que teria ligação com atividades de agiotagem.
De acordo com relatos, os suspeitos entraram na casa pelos fundos e efetuaram diversos disparos. O pai da criança conseguiu fugir ao perceber a invasão, deixando a família no interior do imóvel.
Testemunhas relataram que, após os tiros, um dos envolvidos teria demonstrado surpresa ao perceber que a vítima atingida era uma criança.
A mãe da menina realizou o socorro e a levou para o Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado grave. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança recebeu atendimento de emergência, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu em decorrência da gravidade do ferimento.
A Polícia Militar informou que foi acionada após a entrada da vítima na unidade de saúde. O caso foi registrado na delegacia da região, que trabalha para identificar os autores da invasão e esclarecer as circunstâncias do crime.