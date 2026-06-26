Uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por um disparo na cabeça durante uma invasão a uma residência. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira (22) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

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O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações iniciais, homens armados invadiram o imóvel com o objetivo de atingir o pai da menina, que teria ligação com atividades de agiotagem.