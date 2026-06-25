O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, deu início nesta segunda-feira (15) a uma importante inovação voltada ao acolhimento de pacientes e familiares. A unidade passará a oferecer um novo serviço de comunicação por vídeo-chamada entre médicos e acompanhantes após a realização de cirurgias eletivas.

A iniciativa permitirá que, ao término do procedimento cirúrgico, o médico responsável converse diretamente com o familiar por meio de uma chamada de vídeo, apresentando o boletim pós-operatório, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações sobre a evolução do paciente.

A medida representa mais um avanço na humanização do atendimento hospitalar, aproximando equipe médica e familiares em um momento marcado pela expectativa e ansiedade de quem aguarda notícias sobre o estado de saúde de um ente querido.

Para viabilizar o projeto, o Hospital Municipal realizou adequações na recepção central da unidade, criando um espaço exclusivo e reservado para os acompanhantes. O ambiente foi planejado para garantir privacidade, conforto e tranquilidade durante a conversa com o profissional de saúde.

Novo fluxo

O novo fluxo de atendimento começa já na recepção de internação, onde os acompanhantes recebem orientações sobre como acompanhar o andamento da cirurgia. Durante o procedimento, informações sobre o status da cirurgia podem ser acompanhadas por meio de um painel de monitoramento.

Após a conclusão da operação, a equipe assistencial comunica a recepção, que direciona o familiar para uma cabine reservada, onde será realizada a vídeo-chamada com o médico por meio da plataforma Microsoft Teams.

Além de facilitar o acesso às informações médicas, o serviço proporciona uma comunicação mais acolhedora, transparente e eficiente, fortalecendo o vínculo de confiança entre a equipe assistencial e as famílias.

De acordo com a diretora médica e chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Municipal, Dra. Lais Pinheiro, a iniciativa traz benefícios importantes para todos os envolvidos no processo de cuidado.

“Existe uma ansiedade natural da família enquanto o paciente está em cirurgia. Essa conexão mais direta com a equipe médica fortalece a confiança, melhora a comunicação e proporciona mais acolhimento aos familiares. Também é um ganho para os profissionais, que conseguem transmitir as informações de forma mais humanizada e próxima”, destacou.

Exemplo a ser seguido

A percepção positiva do novo serviço já pôde ser observada nas primeiras horas de implantação. Na manhã desta segunda-feira (15), a aposentada Ivone Aparecida dos Santos foi a primeira acompanhante a conversar com o médico por vídeo-chamada após a cirurgia do genro.

Ela destacou a agilidade e a clareza das informações recebidas durante o atendimento. “O médico foi excelente, explicou tudo o que eu precisava saber e foi muito objetivo nas informações”, afirmou.

Ivone também elogiou o painel de acompanhamento disponível na recepção, que permite aos familiares acompanhar em tempo real o andamento do procedimento cirúrgico. “O painel diz o que está acontecendo lá dentro. Só tenho que agradecer e elogiar a todos, não só ao médico, mas também às recepcionistas pelo acolhimento”, disse.

Segundo ela, a cirurgia teve início às 7h e, em menos de duas horas, já havia recebido informações diretamente do profissional responsável pelo procedimento. “Todos os hospitais deveriam ter esse sistema de comunicação, pois deixa os familiares mais tranquilos”, completou.

Vocação tecnológica

A implantação do serviço também reforça a busca constante do Hospital Municipal por soluções que aliem tecnologia e cuidado humanizado. A utilização de recursos digitais para aproximar profissionais e familiares contribui para tornar a experiência hospitalar mais moderna e eficiente, sem perder o foco no acolhimento e no respeito às necessidades das pessoas.

A novidade dialoga ainda com a vocação de São José dos Campos para a inovação. Reconhecida nacionalmente como um dos principais polos de ciência, tecnologia e desenvolvimento do país, a cidade passa a incorporar essa cultura inovadora também na área da saúde, promovendo soluções que impactam diretamente a qualidade da assistência prestada à população.

O Hospital Municipal é uma unidade da Prefeitura gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).