A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, lança nesta terça-feira (23) o Portal TaubaPet, uma nova plataforma digital criada para ampliar a visibilidade dos cães e gatos abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e incentivar a adoção responsável no município.

Acesse o portal Taubapet - https://www.taubate.sp.gov.br/taubapet/

O portal reúne informações de animais que aguardam por um lar, permitindo que a população conheça fotos e características de cada pet disponível para adoção.

O principal objetivo do TaubaPet é facilitar o encontro entre animais resgatados e futuros tutores, oferecendo mais oportunidades para que cães e gatos acolhidos pelo CCZ encontrem uma família.

Além da área de adoção, o portal também concentra informações sobre os principais serviços públicos voltados ao bem-estar animal oferecidos pelo município, como castração, microchipagem, vacinação antirrábica, Clínica Veterinária Pública, Samu Pet, processos de adoção e os espaços destinados à recreação e convivência dos animais disponíveis na cidade (Parcão).

O Centro de Controle de Zoonoses realiza o acolhimento, tratamento e acompanhamento de animais resgatados pelo município, desenvolvendo um importante trabalho de promoção da saúde e do bem-estar animal. O TaubaPet surge como uma ferramenta para dar ainda mais visibilidade a esse trabalho e aproximar a população das ações realizadas na cidade.

Adotar é um ato de amor e responsabilidade. Ao abrir as portas de casa para um animal resgatado, o tutor oferece uma segunda chance a quem tem carinho e companheirismo para retribuir. Além de ganhar um novo amigo, a adoção contribui para a redução do abandono e fortalece a proteção animal em Taubaté.

Antes de adotar, é importante refletir sobre o compromisso assumido. Os animais precisam de alimentação adequada, acompanhamento veterinário, vacinas, atenção e afeto durante toda a vida. A adoção responsável significa compreender que o pet se tornará parte da família por muitos anos.

A Prefeitura convida a população a conhecer o Portal TaubaPet, navegar pelos perfis dos animais disponíveis e, caso tenha interesse em adotar, encontrar um novo companheiro. Quem não puder adotar também pode contribuir compartilhando o portal com familiares e amigos, ajudando a ampliar o alcance da iniciativa e a fazer com que mais pessoas conheçam os animais que aguardam por um lar.

Cada animal espera por uma oportunidade de recomeçar, e um lar acolhedor pode ser o início dessa nova história. Acesse o Portal: http://taubate.sp.gov.br/taubapet . Mais informações: Centro de Controle de Zoonoses – (12) 3131-6200 (whatsapp) e (12) 3131-6576 (ligações).