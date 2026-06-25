São José dos Campos se prepara para uma nova etapa de transformação na mobilidade urbana.

Com a assinatura do convênio entre o Governo de São Paulo e o município, realizada no dia 29 de maio, a Linha Verde avançará em direção à região leste, ampliando a conexão entre importantes áreas da cidade.

Investimentos

A segunda fase do projeto contará com investimento estimado de R$ 242 milhões, sendo R$127 milhões de aporte do Estado por meio de convênio com o município.

O recurso será destinado à implantação do novo trecho do corredor, que vai fortalecer o transporte público, melhorar os deslocamentos e contribuir para o desenvolvimento urbano da cidade.

Nova ligação entre regiões

O novo segmento, chamado Linha Verde Eixo Leste – Trecho II, terá 8,3 quilômetros de extensão e seguirá entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e a Avenida Presidente Tancredo Neves.

A implantação ocorrerá na faixa das antigas torres de transmissão de energia, criando uma nova ligação entre a Região Central e Leste do Município.

Com essa expansão, a Linha Verde passa a ter papel ainda mais estratégico na integração urbana de São José. A proposta é aproximar bairros, facilitar o acesso da população a serviços e estimular novas centralidades, promovendo uma cidade mais conectada, eficiente e preparada para o crescimento.

Transporte moderno e eficiente

Mais do que ampliar um corredor de transporte, a obra representa um investimento em qualidade de vida. O projeto foi planejado para oferecer deslocamentos mais ágeis, seguros e confortáveis, dentro de um conceito moderno de Transporte Rápido de Massa, inspirado em soluções adotadas em grandes centros urbanos.

Infraestrutura completa

A intervenção prevê um conjunto de melhorias de infraestrutura ao longo do percurso, incluindo terraplenagem, drenagem, pavimentação, construção de calçadas, implantação de ciclovias, sinalização viária, iluminação pública e áreas verdes. O objetivo é garantir um corredor funcional, seguro e integrado ao espaço urbano.

A mobilidade ativa também terá destaque na nova etapa. Pedestres e ciclistas contarão com espaços mais adequados para circulação, ampliando as alternativas de deslocamento e incentivando formas mais sustentáveis de locomoção.

A nova fase da Linha Verde reforça a visão de futuro de São José dos Campos, unindo transporte público de qualidade, desenvolvimento urbano, sustentabilidade e inovação.

Ao conectar as regiões sul, central e leste, o município dá mais um passo para construir uma cidade mais moderna, acessível e preparada para as próximas gerações.