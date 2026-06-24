25 de junho de 2026
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FEMINICÍDIO

VÍDEO: homem mata esposa e mais três pessoas na rua com facão

Por Da Redação | Visconde do Rio Branco (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Homem mata esposa e mais três pessoas na rua com facão
Homem mata esposa e mais três pessoas na rua com facão

Uma sequência de ataques com faca deixou quatro mortos e uma pessoa gravemente ferida na tarde de terça-feira (23). O autor dos crimes, Igor Moreira, de 31 anos, também morreu após ser baleado durante intervenção policial.

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O caso foi registrado em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais. Entre as vítimas está a esposa do suspeito, Thaís Ramos Gonçalves, de 31 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria apresentado um surto psicótico antes de iniciar os ataques. Ele percorreu diferentes pontos da cidade e atingiu as vítimas de forma consecutiva.

Após a série de agressões, equipes da Polícia Militar localizaram o suspeito no bairro Santa Clara. Durante a abordagem, ele teria se recusado a largar a faca, o que levou os policiais a efetuarem disparos.

Igor foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias dos crimes, incluindo a motivação e a dinâmica dos ataques. Em razão da tragédia, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco decretou luto oficial no município.

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