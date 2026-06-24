Uma sequência de ataques com faca deixou quatro mortos e uma pessoa gravemente ferida na tarde de terça-feira (23). O autor dos crimes, Igor Moreira, de 31 anos, também morreu após ser baleado durante intervenção policial.

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O caso foi registrado em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais. Entre as vítimas está a esposa do suspeito, Thaís Ramos Gonçalves, de 31 anos.