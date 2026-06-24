Uma sequência de ataques com faca deixou quatro mortos e uma pessoa gravemente ferida na tarde de terça-feira (23). O autor dos crimes, Igor Moreira, de 31 anos, também morreu após ser baleado durante intervenção policial.
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O caso foi registrado em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais. Entre as vítimas está a esposa do suspeito, Thaís Ramos Gonçalves, de 31 anos.
Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria apresentado um surto psicótico antes de iniciar os ataques. Ele percorreu diferentes pontos da cidade e atingiu as vítimas de forma consecutiva.
Após a série de agressões, equipes da Polícia Militar localizaram o suspeito no bairro Santa Clara. Durante a abordagem, ele teria se recusado a largar a faca, o que levou os policiais a efetuarem disparos.
Igor foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias dos crimes, incluindo a motivação e a dinâmica dos ataques. Em razão da tragédia, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco decretou luto oficial no município.