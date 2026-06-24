A ex-deputada estadual Grazielle Machado morreu na madrugada desta quarta-feira (24), aos 45 anos, após permanecer internada por dois dias em decorrência de um quadro de infecção generalizada. A notícia causou grande repercussão no meio político e entre lideranças de Mato Grosso do Sul.

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Grazielle estava internada no Hospital da Cassems, em Campo Grande. Informações preliminares apontam a suspeita de que a infecção possa ter sido provocada por uma contaminação por Salmonella, hipótese que ainda depende de confirmação oficial.