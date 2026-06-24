A ex-deputada estadual Grazielle Machado morreu na madrugada desta quarta-feira (24), aos 45 anos, após permanecer internada por dois dias em decorrência de um quadro de infecção generalizada. A notícia causou grande repercussão no meio político e entre lideranças de Mato Grosso do Sul.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Grazielle estava internada no Hospital da Cassems, em Campo Grande. Informações preliminares apontam a suspeita de que a infecção possa ter sido provocada por uma contaminação por Salmonella, hipótese que ainda depende de confirmação oficial.
Segundo relatos iniciais, a ex-parlamentar passou mal na segunda-feira (22), após consumir uma refeição à base de macarrão com alho e óleo. Ela foi encaminhada para atendimento médico e permaneceu hospitalizada até o falecimento.
As circunstâncias que levaram ao agravamento do quadro clínico ainda não foram detalhadas pelas autoridades de saúde. Exames e investigações deverão esclarecer a causa exata da infecção.
Filha de Londres Machado, uma das figuras mais conhecidas da política sul-mato-grossense e atualmente deputado estadual, Grazielle construiu sua própria trajetória na vida pública ao longo dos últimos anos.
Durante a carreira política, foi eleita vereadora de Campo Grande por três mandatos e também exerceu o cargo de deputada estadual. Após deixar o Legislativo, continuou participando da administração pública e, em 2025, assumiu uma função no Governo de Mato Grosso do Sul.
Nas eleições municipais mais recentes, disputou uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande pelo PSDB. Apesar de não ter sido eleita, recebeu 1.887 votos e ficou na suplência do partido.