Uma detenta de 24 anos foi encontrada morta dentro de uma unidade prisional na tarde de domingo (21). A mulher, identificada como Gabriela Ribeiro Lebarbechon, era natural de Orleans e era conhecida no sistema penitenciário pelo apelido de “Bibi Perigosa”. As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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O corpo foi localizado na cela 03 do setor de triagem da Penitenciária Feminina de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Segundo informações preliminares, servidores da unidade encontraram a presa sem sinais vitais durante o período da tarde. Equipes responsáveis pelos procedimentos de praxe foram acionadas para atender a ocorrência.