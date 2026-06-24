Um funcionário de condomínio foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (24) após um desentendimento com um morador. O suspeito fugiu após o crime e é procurado pelas forças de segurança. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
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O homicídio ocorreu no Residencial Conjunto Tocantins, situado na Avenida Constantino Nery, em Manaus, capital do Amazonas. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima e o morador iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressão física. Durante o confronto, o suspeito teria sacado uma faca e atingido o funcionário.
Imagens registradas pela síndica do condomínio mostram parte da confusão e o momento em que o golpe é desferido. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Após o ataque, o autor fugiu em direção a uma área de mata nas proximidades do residencial. Equipes policiais realizaram buscas na região, mas até o momento ele não havia sido localizado.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e deve utilizar as gravações feitas no condomínio para auxiliar na identificação dos detalhes da ocorrência e na localização do suspeito.