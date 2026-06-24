Um funcionário de condomínio foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (24) após um desentendimento com um morador. O suspeito fugiu após o crime e é procurado pelas forças de segurança. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu no Residencial Conjunto Tocantins, situado na Avenida Constantino Nery, em Manaus, capital do Amazonas. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima e o morador iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressão física. Durante o confronto, o suspeito teria sacado uma faca e atingido o funcionário.