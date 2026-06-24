25 de junho de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: após cair da moto, mulher é atropelada por carro de app

Por Da Redação | São Luís (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Após cair da moto, mulher é atropelada por carro de app
Após cair da moto, mulher é atropelada por carro de app

Uma mulher ficou ferida após cair de uma motocicleta utilizada para transporte por aplicativo durante a madrugada deste sábado (6). A vítima recebeu atendimento de socorristas, mas, até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

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O acidente aconteceu na Avenida Daniel de La Touche, nas proximidades da Faculdade Maurício de Nassau, em São Luís. O caso foi registrado por uma câmera de segurança instalada na região.

As imagens mostram o momento em que a passageira cai sobre a pista enquanto outros veículos transitavam normalmente pela via. A situação chamou a atenção de motoristas e motociclistas que passavam pelo local.

Ao perceberem o acidente, populares prestaram os primeiros auxílios e acionaram o serviço de socorro para atender a vítima.

As circunstâncias que provocaram a queda ainda não foram esclarecidas. Também não há informações sobre eventual envolvimento de outros veículos ou sobre as condições da motocicleta no momento do acidente. O caso deverá ser apurado para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

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