Uma mulher ficou ferida após cair de uma motocicleta utilizada para transporte por aplicativo durante a madrugada deste sábado (6). A vítima recebeu atendimento de socorristas, mas, até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

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O acidente aconteceu na Avenida Daniel de La Touche, nas proximidades da Faculdade Maurício de Nassau, em São Luís. O caso foi registrado por uma câmera de segurança instalada na região.