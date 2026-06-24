A chefe do Gabinete de Enfrentamento à Violência de Gênero contra a Mulher, Mariell Antonini, reforçou a importância de mulheres vítimas de violência doméstica manterem as medidas protetivas e confiarem na rede de apoio disponível. O alerta foi feito após o feminicídio de Gleici Fátima Machado Ritter, de 37 anos, ocorrido no último dia 23 de junho.

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O crime foi registrado em Guarantã do Norte, município localizado a 715 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi morta a tiros e o principal suspeito é o companheiro dela, de 33 anos.