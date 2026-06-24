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FEMINICÍDIO

Decapitou mulher após ouvir declaração de amor e foi a julgamento

Por Da Redação | Taguatinga (DF)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Decapitou mulher após ouvir declaração de amor e vai a julgamento
Decapitou mulher após ouvir declaração de amor e vai a julgamento

A Justiça do Distrito Federal decidiu levar a julgamento pelo Tribunal do Júri um homem acusado de matar a ex-companheira de forma brutal em dezembro de 2025. O réu, Leandro Rodrigues dos Santos, conhecido como "Baiano", responderá por feminicídio. A data da sessão ainda não foi marcada.

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O crime ocorreu na madrugada de 23 de dezembro, na QNL 16, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Segundo a decisão de pronúncia, a vítima, Lidiane Paula de Souza, foi atacada em via pública com um facão.

De acordo com os autos do processo, testemunhas relataram que a mulher tentou escapar e pediu para não ser morta enquanto era arrastada pela rua. Ainda conforme os depoimentos, ela chegou a declarar seu amor ao agressor momentos antes de ser assassinada.

A investigação aponta que o relacionamento entre os dois durou cerca de um ano e era marcado por conflitos. Ambos viviam em situação de rua.

O acusado havia deixado a prisão cerca de quatro meses antes do crime. Na ocasião, ele cumpria pena por agressões e ameaças contra a própria vítima. Mesmo após a Justiça determinar medidas protetivas que proibiam qualquer aproximação ou contato, ele voltou a procurá-la.

A decisão judicial destaca ainda que Leandro teria feito ameaças anteriores contra a ex-companheira, prometendo matá-la após deixar o sistema prisional.

Outro ponto citado no processo é que, aproximadamente 40 minutos antes do feminicídio, o homem foi abordado por policiais militares portando uma faca. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Pouco tempo depois, segundo a acusação, conseguiu um facão e cometeu o crime.

Com a decisão de pronúncia, os jurados do Tribunal do Júri serão responsáveis por analisar as provas e decidir sobre a responsabilidade do acusado no caso.

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