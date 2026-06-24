A Justiça do Distrito Federal decidiu levar a julgamento pelo Tribunal do Júri um homem acusado de matar a ex-companheira de forma brutal em dezembro de 2025. O réu, Leandro Rodrigues dos Santos, conhecido como "Baiano", responderá por feminicídio. A data da sessão ainda não foi marcada.

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O crime ocorreu na madrugada de 23 de dezembro, na QNL 16, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Segundo a decisão de pronúncia, a vítima, Lidiane Paula de Souza, foi atacada em via pública com um facão.