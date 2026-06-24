O Brasil atropelou a Escócia e venceu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, no fechamento do grupo C da Copa do Mundo de 2026.
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Com isso, a seleção canarinho, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, que teve a volta de Neymar no segundo tempo, avança em primeiro lugar na chave, com 7 pontos, à frente de Marrocos no saldo de gols -- os marroquinos venceram o Haiti no mesmo horário por 4 a 2.. Com 3 pontos, os escoceses ainda podem se classificar com um dos oito melhores terceiros colocados entre 12 chaves.
Classificado para os 16 avos de final, o time brasileiro irá agora jogar na segunda-feira (29), a partir das 14h, contra o segundo colocado do grupo F, que hoje seria o Japão. Porém, nesta quinta, com o fechamento desta outra chave, a classificação poderá mudar e o adversário poderá ainda ser Holanda ou Suécia.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Brasil estava atento, ao contrário do zagueiro McKenna, que falhou na saída de bola e perdeu para Rayan, titular pela primeira vez. E a bola sobrou para Vini Jr, já dentro da área, onde driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede: 1 a 0.
O gol no início deu a tranquilidade necessária para os comandados de Ancelotti. Por sua vez, os escoceses não conseguiam levar perigo ao gol de Alisson.
Depois, aos 22min, quase saiu o segundo gol, de novo com Vini e novamente com falha grotesca da zaga escocesa. Desta vez, Hendry falhou, perdeu a bola para o atacante e o brasileiro mandou para a rede. No entanto, o VAR foi acionado e anulou o lance, marcando falta do atacante do Brasil, que reclamou muito.
O gol anulado fez a Escócia se soltar mais em campo e tentar ir para cima. Ainda assim, sem conseguir levar real perigo ao Brasil.
Mas, aos 47min, o Brasil ampliou, de novo com Vini Jr. Após belo cruzamento de Bruno Guimarães, ele desviou de cabeça, na segunda trave, pelo alto, e fez 2 a 0. Antes do intervalo Ryan quase marcou o terceiro, em bela jogada pela esquerda, quando clareou e bateu, porém, Gunn desviou para escanteio.
Segundo tempo
Após o intervalo, a Escócia voltou mais propositiva e o Brasil apostava nos contra-ataques. Aos 5min, em um desses lances em profundidade, Vini Jr escapou pela esquerda, ganhou na corrida, mas chutou em cima do goleiro.
Dominante no jogo, o time canarinho ampliou aos 15min, com Matheus Cunha. O atacante recebeu pela direita, na área, mandou no canto esquerdo: 3 a 0.
Apenas aos 18min da etapa final o goleiro Alisson trabalhou, quando pegou uma cabeçada à queima-roupa. E evitou o primeiro gol escocês.
Quando o jogo estava já encaminhando para o final, com o resultado praticamente definido, a torcida ficou em festa. E o motivo foi a entrada de Neymar, aos 30min, no lugar de Matheus Cunha. Recuperado de lesão, foi a estreia do astro do Santos nesta Copa, a quarta da carreira dele. Porém, o placar final ficou inalterado.
Ficha técnica
Escócia
Gunn; Patterson (Ralston), Hendry, McKenna e Robertson (Tierney); Ferguson, McLean, Gannon-Doak (Christie), McTominay e McGinn (Adans); Shankland (Curtis). Técnico: Steve Clarck
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Martinelli); Rayan (Endrick), Matheus Cunha (Neymar) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Gols: Vini Jr, aos 6min e aos 47min do 1º tempo; Matheus Cunha aos 15min do 2º tempo. Árbitro: César Ramos (MEX). Local: Miami. Cartões amarelos: Danilo, Fabinho (B). Christie (S). Público: 64.478 torcedores.