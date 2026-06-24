Saída

O vereador Moises Pirulito (Podemos) comunicou nessa quarta-feira (24) o pedido de desligamento da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Zona Azul, que foi aberta pela Câmara de Taubaté em novembro de 2025.

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Desligamento

Dos cinco vereadores que integravam a CPI, Pirulito era o único que não faz parte da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo). "A presente decisão decorre do fato de que, até o presente momento, não houve efetivo andamento dos trabalhos da referida comissão, circunstância que inviabiliza minha permanência como membro", justificou o parlamentar.