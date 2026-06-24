Sabatina

A sabatina que a Câmara de Taubaté irá realizar na próxima terça-feira (30), a partir das 10h, com a chapa indicada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) para assumir a Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté), tem provocado uma disputa nos bastidores entre Legislativo e universidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Votação?

O ponto central do embate é se, após a sabatina, os vereadores devem fazer uma votação para decidir se aprovam ou não a indicação da chapa composta por Letícia Maria Pinto da Costa (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice-reitor).