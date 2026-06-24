O Banco Digimais, ligado ao bispo Edir Macedo, alvo de uma operação da Polícia Federal na terça-feira (23), possui contratos para empréstimos consignados com institutos de previdência de ao menos dez municípios paulistas. Entre as cidades citadas estão Pindamonhangaba, São Sebastião e Ubatuba, no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
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Além dos municípios da região, a instituição também firmou contratos com Tupã, Praia Grande, Tambaú, Guarulhos, São Roque, São José do Rio Preto e São Paulo. Os acordos permitiam que o banco oferecesse crédito consignado a servidores públicos, aposentados e pensionistas, com desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento.
O modelo de empréstimo consignado costuma apresentar juros menores em relação a outras modalidades de crédito, justamente pela garantia de pagamento por meio do desconto automático. Esse tipo de operação também pode representar uma fonte importante de liquidez para instituições financeiras.
Segundo a investigação, os contratos foram firmados em um período em que a situação financeira do Digimais já era considerada delicada. Desde a pandemia de Covid-19, o banco enfrenta problemas relacionados à inadimplência, que afetaram sua liquidez. Relatórios de 2023 e 2024 apontam que a instituição teria recebido aportes financeiros de Edir Macedo para evitar uma quebra.
A Polícia Federal investiga suspeitas de crimes financeiros envolvendo o banco. A apuração mira possíveis fraudes em balanços e registros contábeis que, segundo os investigadores, teriam sido usadas para ocultar a real condição financeira da instituição.
Durante a operação, policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banco. Edir Macedo não foi alvo direto dos mandados por não residir no Brasil, mas teve a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de bens determinados pela Justiça.
As cidades de Pindamonhangaba, São Sebastião e Ubatuba aparecem entre os municípios paulistas que credenciaram a instituição para operar com empréstimos consignados junto a servidores, aposentados e pensionistas.