O Banco Digimais, ligado ao bispo Edir Macedo, alvo de uma operação da Polícia Federal na terça-feira (23), possui contratos para empréstimos consignados com institutos de previdência de ao menos dez municípios paulistas. Entre as cidades citadas estão Pindamonhangaba, São Sebastião e Ubatuba, no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além dos municípios da região, a instituição também firmou contratos com Tupã, Praia Grande, Tambaú, Guarulhos, São Roque, São José do Rio Preto e São Paulo. Os acordos permitiam que o banco oferecesse crédito consignado a servidores públicos, aposentados e pensionistas, com desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento.