O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24) com um objetivo claro: vencer a Escócia e confirmar a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília) no Estádio de Miami, pode definir o caminho da Seleção Brasileira no mata-mata da competição.
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Com quatro pontos, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti divide a ponta da chave com Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória garante a primeira colocação sem depender de qualquer resultado paralelo, mantendo o embalo após o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti na rodada anterior.
A Escalação Oficial da Seleção
Ancelotti já definiu os 11 titulares que iniciam a partida, apostando em uma formação sólida na defesa e com grande poder de criação no meio e no ataque.
A grande expectativa da noite também gira em torno da possível entrada de Neymar. Recuperado de lesão, o camisa 10 voltou a treinar normalmente e aparece como uma das principais opções no banco de reservas para reforçar o ataque brasileiro no decorrer deste duelo decisivo.
Onde Assistir
O torcedor poderá acompanhar o confronto decisivo por diversas plataformas de transmissão ao vivo:
- TV Aberta: TV Globo e SBT
- TV por Assinatura: SporTV
- Streaming e Digital: GE TV, CazéTV e NSports
Do outro lado, a Escócia chega viva na briga pela classificação e precisa de um resultado positivo para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase. O cenário promete um confronto intenso, com o Brasil buscando confirmar seu favoritismo e encerrar a fase de grupos no topo da tabela.