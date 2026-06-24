O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24) com um objetivo claro: vencer a Escócia e confirmar a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília) no Estádio de Miami, pode definir o caminho da Seleção Brasileira no mata-mata da competição.

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Com quatro pontos, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti divide a ponta da chave com Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória garante a primeira colocação sem depender de qualquer resultado paralelo, mantendo o embalo após o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti na rodada anterior.

A Escalação Oficial da Seleção