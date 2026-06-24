A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite desta terça-feira (23) em uma adega localizada no bairro Sumaré, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Dois jovens, de 21 e 22 anos, ficaram feridos após serem atingidos por disparos efetuados por criminosos que passaram pelo local em uma motocicleta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque aconteceu por volta das 21h10 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a motocicleta passa em frente ao estabelecimento e o garupa saca uma arma de fogo, efetuando diversos disparos em direção a um grupo de pessoas que estava reunido na adega.