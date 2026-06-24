A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite desta terça-feira (23) em uma adega localizada no bairro Sumaré, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Dois jovens, de 21 e 22 anos, ficaram feridos após serem atingidos por disparos efetuados por criminosos que passaram pelo local em uma motocicleta.
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O ataque aconteceu por volta das 21h10 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a motocicleta passa em frente ao estabelecimento e o garupa saca uma arma de fogo, efetuando diversos disparos em direção a um grupo de pessoas que estava reunido na adega.
Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que foram efetuados entre cinco e seis tiros. Um jovem de 22 anos foi atingido de raspão na cabeça e caiu próximo à entrada do estabelecimento. Já uma jovem de 21 anos sofreu um ferimento na região do quadril enquanto estava na área externa da adega.
Equipes da Polícia Militar, da Força Tática e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e foram encaminhadas para a Santa Casa de Caraguatatuba, onde permaneceram internadas sob cuidados médicos. Até a última atualização do caso, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde dos dois feridos.
Policiais encontraram projétil no local do crime
Durante o atendimento da ocorrência, policiais encontraram um projétil de arma de fogo no interior do estabelecimento. O material foi entregue pelo proprietário da adega, apreendido pela polícia e encaminhado para perícia.
De acordo com os investigadores, a análise balística poderá ajudar a identificar o calibre utilizado no crime, além de possibilitar futuros confrontos com armas que venham a ser apreendidas durante as investigações. A perícia também deverá analisar a trajetória dos disparos e a posição ocupada pelo atirador no momento da ação.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A ocorrência não teve presos em flagrante e a autoria dos disparos ainda é desconhecida. Policiais da equipe de homicídios da Delegacia de Caraguatatuba e peritos da Polícia Científica estiveram no local para a coleta de evidências.
A Polícia Civil também busca imagens de câmeras de monitoramento instaladas em residências, comércios e veículos que passaram pela avenida Presidente Castelo Branco no horário do ataque. As autoridades orientam que pessoas que possuam gravações preservem os arquivos originais e os entreguem diretamente aos investigadores para auxiliar na identificação dos criminosos.
As circunstâncias e a motivação do atentado seguem sob investigação.