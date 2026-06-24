A polêmica envolvendo as declarações do presidente Lula (PT) sobre Neymar, chamado pelo petista de 'jogador home office', chegou ao campo da disputa política nas redes sociais.

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Nesta quarta-feira (24), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, compartilhou um vídeo criado com inteligência artificial no qual o atacante da Seleção Brasileira é retratado como alvo de uma missão de “resgate” em direção à Copa do Mundo.