A polêmica envolvendo as declarações do presidente Lula (PT) sobre Neymar, chamado pelo petista de 'jogador home office', chegou ao campo da disputa política nas redes sociais.
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Nesta quarta-feira (24), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, compartilhou um vídeo criado com inteligência artificial no qual o atacante da Seleção Brasileira é retratado como alvo de uma missão de “resgate” em direção à Copa do Mundo.
Divulgada na plataforma X, a produção utiliza recursos de IA para construir uma narrativa satírica inspirada nas recentes críticas feitas por Lula ao jogador.
Ao publicar o conteúdo, Flávio Bolsonaro aproveitou para rebater as declarações do presidente e defender o atleta, afirmando que personalidades que projetam a imagem do Brasil no exterior merecem reconhecimento, e não ataques.
A publicação rapidamente ganhou repercussão e acumulou interações de apoiadores e críticos.