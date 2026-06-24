A Defesa Civil de São Sebastião acionou, na manhã desta quarta-feira (24), as sirenes de alerta na região de Juquehy após o registro de um elevado volume de chuva no município. A medida teve caráter preventivo e foi adotada para orientar moradores sobre os procedimentos de segurança diante das condições climáticas.

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Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o pluviômetro instalado em Juquehy registrou 99 milímetros de chuva em apenas uma hora. O índice atingiu os parâmetros estabelecidos pelo Plano de Contingência da cidade para a adoção de ações preventivas de proteção à população.