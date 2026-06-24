A Defesa Civil de São Sebastião acionou, na manhã desta quarta-feira (24), as sirenes de alerta na região de Juquehy após o registro de um elevado volume de chuva no município. A medida teve caráter preventivo e foi adotada para orientar moradores sobre os procedimentos de segurança diante das condições climáticas.
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Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o pluviômetro instalado em Juquehy registrou 99 milímetros de chuva em apenas uma hora. O índice atingiu os parâmetros estabelecidos pelo Plano de Contingência da cidade para a adoção de ações preventivas de proteção à população.
O acionamento das sirenes faz parte dos protocolos de segurança utilizados em áreas com risco de deslizamentos e outros impactos causados por chuvas intensas. A iniciativa busca alertar os moradores e reforçar a importância da atenção às orientações emitidas pelos órgãos de monitoramento.
Não houve remoção preventiva de moradores
Equipes da Defesa Civil Municipal permanecem em campo realizando vistorias nas áreas consideradas de atenção e monitorando as condições das encostas. Apesar do grande volume de chuva registrado, não houve necessidade de remoção preventiva de moradores.
Até o momento, também não foram registradas ocorrências relevantes relacionadas ao temporal. A situação segue sendo acompanhada pela Defesa Civil de São Sebastião com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que mantém monitoramento constante das condições meteorológicas na região.
As autoridades orientam que a população permaneça atenta aos comunicados oficiais e acione os canais de emergência em caso de necessidade.