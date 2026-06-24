Dois homens condenados à morte pelo “tribunal do crime” na região leste de São José dos Campos foram salvos pela Polícia Militar no último instante. Cinco pessoas foram presas na operação, realizada pelo 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação rápida dos policiais impediu uma possível execução e terminou com a prisão de cinco suspeitos na noite dessa terça-feira (23), no bairro Jardim São José 2, na zona leste de São José.