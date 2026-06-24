Dois homens condenados à morte pelo “tribunal do crime” na região leste de São José dos Campos foram salvos pela Polícia Militar no último instante. Cinco pessoas foram presas na operação, realizada pelo 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação rápida dos policiais impediu uma possível execução e terminou com a prisão de cinco suspeitos na noite dessa terça-feira (23), no bairro Jardim São José 2, na zona leste de São José.
Duas pessoas que estavam sendo submetidas a um suposto “tribunal do crime” foram resgatadas momentos antes do que poderia ser um desfecho fatal.
De acordo com o 3º Baep, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações de que integrantes de uma facção criminosa mantinham duas pessoas sob cárcere privado para um julgamento clandestino promovido pelo grupo.
Policiais encontraram cinco suspeitos
Ao chegarem ao endereço denunciado, os policiais encontraram cinco suspeitos apontados como responsáveis por vigiar e punir as vítimas. A suspeita é de que os dois reféns já estivessem “condenados à morte” pelos criminosos e aguardassem apenas a execução da sentença imposta pelo chamado tribunal do crime.
A intervenção ocorreu no último momento e impediu que as vítimas fossem mortas. Elas foram libertadas e colocadas sob proteção das autoridades.
Segundo as investigações, o tribunal do crime é um método utilizado por organizações criminosas para julgar pessoas acusadas de desrespeitar regras impostas pela facção. As punições determinadas nesses julgamentos paralelos podem incluir espancamentos, torturas e até assassinatos.
Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola Taurus G2c calibre 9 milímetros, dez munições, sete aparelhos celulares e R$ 40 em dinheiro.
Os cinco suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar a participação dos detidos em outros crimes ligados à atuação de facções criminosas na região.