Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) decidiram manter a greve e aguardar o julgamento do dissídio coletivo pelo TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho).

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A assembleia foi realizada na manhã desta quarta-feira (24). A categoria reivindica progressão salarial, melhorias na escala de trabalho, alterações no convênio médico e o pagamento de adicional de insalubridade para as equipes de limpeza urbana.

Audiência no TRT-15 termina sem conciliação