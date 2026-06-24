25 de junho de 2026
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PARALISAÇÃO

Trabalhadores da Urbam votam pela continuidade da greve em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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OVALE/Cedida pelo SEAAC
Trabalhadores da Urbam permanecem em grevem em São José dos Campos
Trabalhadores da Urbam permanecem em grevem em São José dos Campos

Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) decidiram manter a greve e aguardar o julgamento do dissídio coletivo pelo TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho).

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A assembleia foi realizada na manhã desta quarta-feira (24). A categoria reivindica progressão salarial, melhorias na escala de trabalho, alterações no convênio médico e o pagamento de adicional de insalubridade para as equipes de limpeza urbana.

Audiência no TRT-15 termina sem conciliação

Uma nova audiência de conciliação no TRT-15, realizada na tarde de terça-feira (23), terminou sem acordo entre as partes.

O SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio) havia se comprometido a propor a suspensão da greve aos trabalhadores, mas a falta de uma nova proposta de acordo por parte da empresa levou a maioria a votar pela continuidade do movimento.

A liderança sindical destacou a OVALE que há adesão de colaboradores de diversos setores.

"A gente tem na lista hoje mais de 200 trabalhadores, 220, 230 que participaram da assembleia. E tá igual tava no início, trabalhadores de todos os setores: varrição, obras, secretarias, trânsito, 156... Um pouquinho de cada lugar. Mas nós estamos com representação de trabalhadores de praticamente todos os setores", afirmou Marcelo Ribeiro, diretor do sindicato.

O que diz a Urbam

Por outro lado, a diretoria da Urbam emitiu uma nota lamentando a continuidade da greve.

A empresa alegou que abriu as portas para o diálogo em sua sede e que já havia acolhido 73% do pleito dos funcionários na audiência anterior, argumentando que suas propostas respeitam a realidade financeira atual da instituição.

Ainda de acordo com a empresa, "as movimentações sindicais permanecem com baixa adesão, registrando a participação de apenas 200 colaboradores de um total de mais de 4.100 funcionários. Todos os serviços essenciais continuam funcionando normalmente, garantindo o atendimento integral à população."

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