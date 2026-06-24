Uma árvore de grande porte caiu próxima ao parquinho da praça Romão Gomes, na Vila Adyana, em São José dos Campos.
O incidente ocorreu por volta das 2h desta quarta-feira (24), atingindo a rede elétrica local e bloqueando o trânsito na região próxima à da Receita Federal.
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Por meio de nota, a EDP, concessionária de energia, afirmou que foi acionada e está no local atuando em parceria com órgãos públicos "para auxiliar na remoção da vegetação sobre a fiação e realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados.
Por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos serviços."