25 de junho de 2026
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BAIRRO SEM LUZ

Árvore cai e atinge rede elétrica na Vila Adyana, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Queda de árvore na praça Romão Gomes, Vila Adyana
Queda de árvore na praça Romão Gomes, Vila Adyana

Uma árvore de grande porte caiu próxima ao parquinho da praça Romão Gomes, na Vila Adyana, em São José dos Campos.

O incidente ocorreu por volta das 2h desta quarta-feira (24), atingindo a rede elétrica local e bloqueando o trânsito na região próxima à da Receita Federal.

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Por meio de nota, a EDP, concessionária de energia, afirmou que foi acionada e está no local atuando em parceria com órgãos públicos "para auxiliar na remoção da vegetação sobre a fiação e realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados.

Por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos serviços."

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