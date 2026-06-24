Uma árvore de grande porte caiu próxima ao parquinho da praça Romão Gomes, na Vila Adyana, em São José dos Campos.

O incidente ocorreu por volta das 2h desta quarta-feira (24), atingindo a rede elétrica local e bloqueando o trânsito na região próxima à da Receita Federal.

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