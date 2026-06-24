A Prefeitura de Taubaté divulgou o resultado das ações de manejo de resíduos sólidos, promovidas com recursos da taxa de coleta de lixo. O balanço aponta que o município recolheu 5.895 toneladas de materiais diversos em mais de 60 pontos da cidade, entre janeiro e maio de 2026.

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Somente no mês de maio, 1.600 toneladas de lixo foram recolhidas por equipes terceirizadas. O volume representa um aumento de 37% em relação a janeiro, quando foram removidas 1.161 toneladas de resíduos.