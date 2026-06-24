A rotina de trabalho, dedicação à família e o cuidado com os dois filhos marcaram a vida de Viviane Maria da Silva Vicente, 24 anos, encontrada morta dentro de uma residência no Centro de Guaratinguetá na noite desta terça-feira (23).

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Conhecida por familiares e amigos como "Vivi", a jovem trabalhava no restaurante da família e era presença constante no estabelecimento, onde costumava chegar ainda nas primeiras horas da manhã.