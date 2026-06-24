A Emefi Profª Jacyra Vieira Baracho, no Jardim Veneza, é a 51ª escola da rede de ensino municipal de São José dos Campos a receber a certificação Educação 5.0, que reconhece unidades alinhadas aos conceitos de inovação, tecnologia, acolhimento e desenvolvimento integral dos estudantes.

A entrega da certificação ocorreu na tarde desta quarta-feira (10) e celebrou uma trajetória de investimentos em infraestrutura, reorganização dos ambientes pedagógicos e fortalecimento das práticas educacionais, consolidando a escola como um espaço cada vez mais preparado para os desafios do presente e do futuro.

Entre as melhorias realizadas estão: implantação da Sala de Inglês, revitalização dos espaços abertos (incluindo muros e jardins), realocação da Sala do API, HTC e Sala de Leitura. Também foram revitalizados o Espaço Maker, Sala Google, Sala de Arte, Laboratório de Ciências, atendimento do Serviço Social e Sala dos Professores.

Fundada em 31 de março de 1990 e ampliada em 1996, a unidade atende, atualmente, 815 alunos e conta com uma equipe formada por 45 professores, além de profissionais que atuam diariamente para garantir o funcionamento e o acolhimento da comunidade escolar.

Dia importante

Para a diretora da unidade, Lucyani de Fátima Moraes Brito, a certificação representa o reconhecimento de um trabalho construído coletivamente. “Jacyra é uma escola referenciada. Investimos em cada aluno para que ele se desenvolva e apresente repertório, influência e argumentos. Este é um dia muito importante para nós”, afirmou.

A conquista também foi celebrada pela aluna Ana Clara, de 15 anos, medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. “Mesmo antes da certificação a escola já tinha um ambiente incrível. Este é meu último ano e ver que a escola está cada vez mais linda e melhor é muito gratificante”, disse.

“Estar aqui desde o 1º ano e terminar o 9º ano vendo a escola cada vez melhor é muito bom. Ver novas crianças, novas vidas e novas histórias sendo construídas com esta melhoria me faz acreditar ainda mais na educação”, afirmou o aluno Rafael Affini, também de 15 anos.

Mais do que uma certificação, o selo Educação 5.0 representa o compromisso da rede municipal com uma educação inovadora, humana e conectada às necessidades dos estudantes.

Na Emefi Profª Jacyra Vieira Baracho, esse compromisso se traduz em espaços renovados, oportunidades ampliadas e na construção diária de novas histórias de aprendizagem e transformação.