A Prefeitura de São José dos Campos lançou o programa Conecta50+ para reunir iniciativas voltadas a pessoas com mais de 50 anos. A solenidade ocorreu durante o seminário “Economia da Longevidade: Emprego e Empreendedorismo”, realizado no Sesc São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São José tem mais de 215 mil habitantes com mais de 50 anos, o que representa 30% da população da cidade. A partir do mês de agosto, a coordenação do programa vai realizar reuniões com empresas, universidades, entidades e outros, para fomentar ações que viabilizem a criação de políticas públicas voltadas a esse público.

O programa e as mudanças demográficas