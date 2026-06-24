A Prefeitura de São José dos Campos segue avançando na oferta de atendimentos especializados e, neste mês, implantou o “Corujão da Saúde” para reduzir os tempos de espera na rede municipal de saúde.

Já na primeira semana, a Unidade de Especialidades de Saúde (UES) Sul reforçou as consultas com ortopedistas, garantindo mais agilidade aos pacientes que aguardam nas filas.

Houve aumento no número de vagas disponíveis, extensão do horário de funcionamento e abertura de agendas no feriado prolongado de Corpus Christi.

UES Sul estendeu horários e está aberta até mais tarde / Foto: HMTJ

Cerca de 900 pacientes devem ser beneficiados pela iniciativa, que integra um conjunto de estratégias para fortalecer a assistência e tornar os cuidados cada vez mais rápidos, eficientes e humanizados.

Aos 63 anos, Vicentina Araújo da Silva aguardava pela marcação com o médico para dar início ao acompanhamento ortopédico.

"Quando recebi a ligação, foi um alívio e uma alegria enorme. Fui muito bem acolhida pelo doutor, ele foi atencioso, explicou tudo com calma e esclareceu minhas dúvidas", afirmou.

A UES Sul é uma unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pelo HMTJ (Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus), que também administra o Hospital de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Resolve Parque Industrial e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Putim.

Mais qualidade de vida

Tomógrafo do Hospital Antoninho da Rocha Marmo | Foto: PMSJC

Além da ortopedia, os exames de imagem também foram ampliados, com a execução de tomografias computadorizadas e raios-x no período noturno.

Serão aproximadamente mil procedimentos realizados no Hospital Antoninho da Rocha Marmo e na Tomoserv, prestadores credenciados pelo município.

Os encaminhamentos são feitos pela Secretaria de Saúde, garantindo acesso organizado e qualificado aos serviços.

O reforço acelera os diagnósticos para investigação e definição de tratamentos para quem precisa.

Compromisso com a população

Estes investimentos refletem o compromisso da Prefeitura em oferecer uma saúde pública alinhada às necessidades dos joseenses.

As demandas reprimidas estão sendo eliminadas por meio de ações como parcerias com hospitais, instituições e clínicas particulares, lançamento de novos editais, otimização dos recursos disponíveis, adequação dos critérios de prioridade clínica, suporte integral às equipes e tratativas com os governos Estadual e Federal.