A Polícia Militar, por meio do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), prendeu cinco suspeitos e libertou duas vítimas que estavam sendo submetidas a um suposto “tribunal do crime” na noite dessa terça-feira (23), no bairro Jardim São José 2, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações de que integrantes de uma facção criminosa promoviam um julgamento clandestino.