A Polícia Militar, por meio do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), prendeu cinco suspeitos e libertou duas vítimas que estavam sendo submetidas a um suposto “tribunal do crime” na noite dessa terça-feira (23), no bairro Jardim São José 2, em São José dos Campos.
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De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações de que integrantes de uma facção criminosa promoviam um julgamento clandestino.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram cinco pessoas apontadas como responsáveis por manter duas vítimas em cárcere e submetê-las a punições impostas pelo grupo criminoso.
Segundo investigações, o chamado "tribunal do crime" é uma prática utilizada por organizações criminosas para julgar e aplicar punições contra pessoas que supostamente descumprem regras estabelecidas pela facção. As decisões podem incluir agressões, tortura e até execuções.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola Taurus G2c calibre 9 milímetros, dez munições do mesmo calibre, sete aparelhos celulares de diferentes marcas e R$ 40 em dinheiro.
Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça. As vítimas foram libertadas e receberam atendimento das autoridades.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do caso e a possível participação dos detidos em outros crimes relacionados à atuação de organizações criminosas na região.