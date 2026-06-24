Um ataque a tiros em adega de Caraguatatuba, no bairro Sumaré, feriu um homem de 22 anos e uma mulher de 21 anos. O ataque ocorreu na avenida Presidente Castelo Branco, por volta das 21h10 dessa terça-feira (23).

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O homem foi atingido na cabeça e a mulher sofreu um ferimento no quadril. Ambos foram levados à Santa Casa da cidade. A Polícia Civil registrou tentativa de homicídio e procura o atirador que fugiu em uma motocicleta.