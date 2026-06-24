Um ataque a tiros em adega de Caraguatatuba, no bairro Sumaré, feriu um homem de 22 anos e uma mulher de 21 anos. O ataque ocorreu na avenida Presidente Castelo Branco, por volta das 21h10 dessa terça-feira (23).
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O homem foi atingido na cabeça e a mulher sofreu um ferimento no quadril. Ambos foram levados à Santa Casa da cidade. A Polícia Civil registrou tentativa de homicídio e procura o atirador que fugiu em uma motocicleta.
O boletim de ocorrência não informa o estado de saúde atualizado após a internação das vítimas, nem aponta eventual relação entre elas e o autor dos disparos.
Como ocorreu o ataque
Policiais militares receberam pelo rádio a informação de que havia disparos perto de um posto de combustíveis no bairro Sumaré. Uma viatura que passava pela região também foi alertada por moradores. Equipes da Polícia Militar, da Força Tática e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) seguiram até o endereço.
No local, o homem estava caído perto da entrada da adega, com ferimento na cabeça. A mulher foi localizada na área externa, com ferimento no quadril. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e levaram os dois para a Santa Casa de Caraguatatuba.
Testemunhas relataram que o autor passou diante do estabelecimento na garupa de uma motocicleta e fez cerca de cinco ou seis disparos em direção às pessoas que estavam no local. A motocicleta deixou a região logo após o ataque.
A informação ainda depende de confirmação por meio da perícia, dos depoimentos e de eventuais imagens de câmeras. O boletim não apresenta descrição física do atirador, placa, modelo ou cor da motocicleta.
Autor não foi identificado
O boletim registra autoria desconhecida e informa que não houve prisão em flagrante. A equipe de homicídios da Delegacia de Caraguatatuba compareceu ao endereço, assim como peritos da Polícia Científica. O caso ficou sob apreciação do delegado responsável pela unidade.
Um projétil de arma de fogo foi encontrado no interior do estabelecimento e entregue à polícia, pelo proprietário. O objeto foi apreendido, lacrado e encaminhado para análise.
A perícia balística pode indicar características do calibre, confrontar o projétil com uma arma que venha a ser localizada e avaliar marcas produzidas no momento do disparo. A posição dos vestígios também pode auxiliar na definição da trajetória dos tiros e do ponto ocupado pelo atirador.
Imagens de estabelecimentos, residências e veículos que passaram pela avenida Presidente Castelo Branco no horário do crime também podem contribuir. Pessoas que possuem gravações devem preservar os arquivos originais, sem cortes ou edições, e entregá-los diretamente à Polícia Civil.