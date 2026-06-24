O arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, viajou ao Vaticano, na Itália, para encontrar-se com o papa Leão 14. Ele receberá o pálio das mãos do santo padre, no próximo dia 29, em cerimônia na Basílica de São Pedro. Trata-se do dia e que a Igreja Católica celebra os santos apóstolos Pedro e Paulo.
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A celebração acontece todos os anos para os arcebispos nomeados durante o último ano. Dom Mário foi nomeado em 2 de março e empossado no dia 2 de maio, durante missa no Santuário Nacional de Aparecida.
O pálio é uma peça de lã em formato de “Y”, sendo uma das insígnias episcopais utilizadas pelos arcebispos e, também, pelo papa. Usada nas celebrações litúrgicas, ela é colocada sobre os ombros dos arcebispos metropolitanos durante a celebração eucarística no Vaticano.
'Em comunhão com o papa', diz arcebispo
Em entrevista à Rádio Aparecida, dom Mário afirmou que a viagem representa mais do que um compromisso pessoal.
“Não é apenas uma viagem, é uma missão pela Arquidiocese de Aparecida. Receber o pálio das mãos do papa significa estar em comunhão com ele e com toda a Igreja”, disse o arcebispo.
“O pálio é uma faixa de lã que usamos sobre os ombros, simbolizando a ovelha que o bom pastor carrega. Por isso, essa viagem também representa o compromisso de continuar a missão de Jesus Cristo junto ao povo”, afirmou.
Dom Mário também pediu que os fiéis rezem pelo papa, pelos bispos e pela Arquidiocese de Aparecida.
“Rezem pelo Papa, pelos bispos, pela nossa Arquidiocese e por toda a Igreja, para que possamos testemunhar o amor, a paciência e a doação de vida de Cristo em favor das pessoas, especialmente das mais necessitadas”, disse ele na rádio.