O arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, viajou ao Vaticano, na Itália, para encontrar-se com o papa Leão 14. Ele receberá o pálio das mãos do santo padre, no próximo dia 29, em cerimônia na Basílica de São Pedro. Trata-se do dia e que a Igreja Católica celebra os santos apóstolos Pedro e Paulo.

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A celebração acontece todos os anos para os arcebispos nomeados durante o último ano. Dom Mário foi nomeado em 2 de março e empossado no dia 2 de maio, durante missa no Santuário Nacional de Aparecida.