A Polícia Civil apura feminicídio no caso de uma mulher encontrada morta dentro de um imóvel no Centro de Guaratinguetá. Viviane Maria da Silva Vicente, 24 anos, foi achada sem vida em uma residência na rua Domingos Rodrigues Alves, na noite de terça-feira (23), após familiares passarem o dia sem contato com ela.

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A Polícia Civil procura o companheiro da vítima e requisitou exames periciais para esclarecer a causa da morte e a dinâmica do crime.