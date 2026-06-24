Um idoso morreu após uma colisão perto de lombada em Caçapava. O motorista Jeremias Constantino, 60 anos, acidentou-se perto de uma lombada na rua Barreto Leme (Marginal da Via Dutra), no Jardim Maria Cândida, na noite de terça-feira (23).
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A vítima recebeu os primeiros socorros na via e foi levada à Fusam, mas não resistiu. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo no trânsito e ainda apura a identificação do outro veículo.
O acidente ocorreu por volta das 19h, próximo ao número 1 da rua Barreto Leme. O relato apresentado à delegacia informa que Jeremias reduziu a velocidade do automóvel para passar pela lombada quando houve a colisão com outro veículo.
O impacto atingiu a parte frontal do carro conduzido pela vítima. O boletim não apresenta modelo, placa, cor ou identificação do segundo veículo. Também não esclarece, nesta fase, a posição ocupada por cada automóvel ou qual conduta teria provocado a batida.
Como ocorreu o acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, Jeremias trafegava pela rua Barreto Leme quando reduziu a velocidade perto da lombada. Logo depois, ocorreu o choque com o outro veículo. O documento policial não informa se a colisão foi frontal, lateral ou traseira.
O serviço de resgate foi acionado e realizou tentativas de reanimação ainda na rua. Após os primeiros procedimentos, a equipe levou Jeremias para a Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava, a Fusam.
O filho da vítima relatou à Polícia Civil que os familiares receberam as primeiras informações sobre o estado de saúde por volta das 21h. A unidade hospitalar fez um novo contato perto de 1h30, quando comunicou a morte.
Dinâmica da colisão
O boletim sobre a morte foi elaborado a partir do relato de um familiar. A Polícia Militar já havia atendido o acidente e produzido outro registro sobre os veículos, mas essas informações ainda não estavam validadas ou disponíveis no momento da nova ocorrência.
Por esse motivo, não há base documental suficiente para atribuir responsabilidade a um dos motoristas. A análise depende do primeiro boletim, de possíveis testemunhas, dos danos nos automóveis e de eventuais imagens de câmeras instaladas na região.
A investigação deverá esclarecer qual foi a trajetória dos veículos, por que ocorreu o impacto e se algum dos condutores desrespeitou uma regra de trânsito. Também será necessário confirmar a identificação do outro motorista e anexar o boletim elaborado pela equipe que atendeu o local.
Imagens de câmeras de imóveis e comércios da Rua Barreto Leme podem ajudar a reconstruir os instantes anteriores ao acidente. Testemunhas que passaram pelo Jardim Maria Cândida no horário também podem fornecer informações sobre velocidade, sinalização e posição dos automóveis.
Polícia aguarda exame do IML
A autoridade policial requisitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal). O procedimento deve apontar as lesões e confirmar a causa médica da morte. O corpo foi encaminhado ao IML por uma empresa responsável pelo transporte funerário.
O boletim da morte não afirma que o outro motorista deixou o local sem prestar socorro. O documento informa apenas que havia um segundo veículo e que a Polícia Militar produziu um registro anterior sobre a ocorrência.
O resultado dos laudos, os depoimentos e a análise dos veículos poderão confirmar o enquadramento ou levar a autoridade policial a alterar a classificação. A responsabilidade criminal depende da conclusão do inquérito e da avaliação do Poder Judiciário.