Um idoso morreu após uma colisão perto de lombada em Caçapava. O motorista Jeremias Constantino, 60 anos, acidentou-se perto de uma lombada na rua Barreto Leme (Marginal da Via Dutra), no Jardim Maria Cândida, na noite de terça-feira (23).

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A vítima recebeu os primeiros socorros na via e foi levada à Fusam, mas não resistiu. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo no trânsito e ainda apura a identificação do outro veículo.