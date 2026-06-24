A Polícia Civil investiga a morte de um homem em suposta ação do “tribunal do crime” em Guaratinguetá. Vagner Luís Amaro, 36 anos, foi encontrado morto com sinais de agressão em uma área de mata próxima a um córrego no Beco do Criolo, no Alto de São João, em Guaratinguetá, na tarde de terça-feira (23).

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A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 23 anos pelo crime. A Polícia Civil procura outros suspeitos citados no boletim, que classifica o caso como homicídio consumado.