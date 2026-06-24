25 de junho de 2026
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Homens armados roubam bicicletas em Caraguatatuba e acabam presos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Dois homens foram presos no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba, após roubo à mão armada de duas bicicletas. As ocorrências foram registradas na segunda-feira (22). A prisão ocorreu momentos após o roubo, quando policiais militares da Força Tática foram acionados e realizaram buscas nas imediações.

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Os suspeitos foram avistados, um deles empurrando uma das bicicletas subtraídas. Eles confessaram o crime durante a abordagem e indicaram onde a outra bicicleta estava escondida; ambas foram recuperadas e restituídas aos proprietários. Eles também estavam em posse da arma de fogo utilizada para ameaçar as vítimas.

A dupla foi conduzida à unidade policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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